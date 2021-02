بالفيديو: هدف عالمي في الدوري العراقي والمعلق: "هذا لا يحدث كل يوم"

شهدت الجولة 19 من الدوري العراقي لكرة القدم تسجيل هدف من الطراز العالمي حمل إمضاء النيجيري جوزيف ناثاليان لاعب فريق الحدود خلال مباراة فريقه مع القوة الجوية، أمس السبت، على ملعب الشعب في بغداد.

وبعد تقدم القوة الجوية بهدف حمادي أحمد (5)، أدرك ناثاليان التعادل (23) من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت على يمين الحارس، ولكن فرحة اللاعب لم تستمر طويلا بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه نهاية الشوط الأول بعد مشادة بين الطرفين، واستغل القوة الجوية النقص العددي وفاز 2-1 بهدف حمادي (71).

🔥 WOW! 🔥



Check out this Goal of the Season contender from Al-Hudood's Joseph Nathaniel! 🚀 pic.twitter.com/MjxPq4oRsl