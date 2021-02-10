مدرب ليفربول في حالة نفسية سيئة بعد عجزه عن حضور جنازة والدته

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم أن مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب في وضع نفسي سيء جدا بعد أن عجز عن حضور جنازة والدته إيليزابيث (81 سنة) والتي توفيت في 19 يناير الماضي، وأقيمت جنازتها أمس بألمانيا في ظل إجراءات متشددة بسبب فيروس كورونا.

وقال كلوب إن والدته كانت تعني له كل شيء في الحياة، وخسارته أمر لا يعوض. واشار إلى أنه يشعر بالإحباط الشديد لأنه كان يأمل أن يحضر جنازتها على الاقل، لكن المنع من السفر من بريطانيا إلى ألمانيا بسبب فيروس كورونا، زاد من محنته النفسية.

وأكد أن آخر مرة زار فيها والدته كانت خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ80 العام الماضي. وسعى كلوب بكل الطرق للسفر لكن السلطات الالمانية لم تسمح بذلك. وكلوب من مواليد 1967، وهو أصغر أشقائه الثلاثة. وكان والده نوربيرت كلوب توفي في العام 2000 بعمر 66 سنة.

يذكر أن منع السلطات الألمانية للسفر من وإلى بريطانيا يأتي في ظل إجراءات دول أوروبية عديدة للحد من انتشار النسخة المتحورة والاخطر من فيروس كورونا، والتي كان منشأها بريطانيا.

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