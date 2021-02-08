بالفيديو.. لاعبو بايرن ميونخ يتغنون بنشيد جمهور الأهلي "الثالثة شمال"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ الألماني في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحدي اللغة الذي جمع لاعبي الأهلي "بطل إفريقيا" مع عمالقة بايرن ميونيخ، "بطل أوروبا".

وظهر نجوم البايرن يتقدمهم أفضل لاعب في العالم البولندي ليفونديسكي، وهم يعلّمون لاعبي الأهلي بعض المصطلحات الألمانية، بينما اختار لاعبو الأهلي نشيد جمهور الفريق الأحمر "الثالثة شمال" ليعلموه لنجوم البافاري.

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