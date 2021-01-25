أول هدف في تاريخ محمد صلاح على أولد ترافورد.. "يافرحة ما تمت"

المصدر: لندن-أ.ف.ب.

أقصى مانشستر يونايتد غريمه الازلي ليفربول من الدور الرابع لكأس انجلترا لكرة القدم وزاد من محنه بفوزه عليه بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة على ملعب أولد ترافورد الاحد، بعدما سجل البديل البرتغالي بورنو فرنانديش الهدف الحاسم.

وسجل المصري محمد صلاح هدفي الضيوف (18 و58)، فيما أحرز مايسون غرينوود (26)، ماركوس راشفورد (48) وفرنانديش (78) أهداف اصحاب الارض.

وهذا الفوز الاول للمدرب النروجي اولي غونار سولسكاير على ليفربول في جميع المسابقات منذ ان تولى مهام الاشراف على يونايتد في ديسمبر 2018.

وبدأ يونايتد المباراة بقوة حيث هدد على دفعتين عبر غرينوود، أولا عبر تسديدة عن الجهة اليمنى داخل المنطقة من زواية ضيقة تصدى لها الحارس البرازيلي اليسون بيكر برجله (10) قبل ان تمر كرة الدولي الانجليزي بجانب القائم (13).

ونجح صلاح في تسجيل هدفه الاول على ملعب اولد ترافورد في مسيرته عندما وصلته كرة جميلة من البرازيلي روبرتو فيرمينو على مشارف المنطقة قبل ان يتوغل ويسقطها "لوب" جميلة فوق الحارس دين هندرسون الذي يخوض مباريات الكأس بدلا من الحارس الاول الاسباني دافيد دي خيا (18).

ونجح الشياطين الحمر في معادلة النتيجة عندما رفع راشفورد كرة طويلة رائعة من خط منتصف الملعب عن الجهة اليسرى خلف المدافعين وصلت الى غرينوود الى مشارف المنطقة روضها بصدره قبل ان يسدد على يمين اليسون (26).

واصل يونايتد حامل اللقب 12 مرة آخرها عام 2016 ضغطه وانطلق عبر مرتدة وصلت الكرة على اثرها الى راشفورد ومنه الى لوك شو الذي سددها سهلة بين يدي اليسون (28).

ونجح يونايتد في التقدم في النتيجة باكرًا في الشوط الثاني عندما رد غرينوود الجميل لراشفورد بتمريرة من خلف خط منتصف الملعب خلف المدافعين نحو الجهة اليسرى قبل ان يتوغل الاخير الى داخل المنطقة ويسدد كرة زاحفة على يسار اليسون (48).

إلا ان ليفربول الذي كان يأمل الفوز بالمسابقة لاول مرة منذ عام 2006 لم يتأخر في معادلة النتيجة عندما افتك لاعبوه الكرة اثر تمريرة خاطئة من الاوروغوياني ادينسون كافاني لتصل الى فيرمينو ومنه الى صلاح من مسافة قريبة تابعها في المرمى (58).

ومالت الافضلية للضيوف بعدها وكاد الدولي المصري ان يخطف الهاتريك لولا تصدي هندرسون لكرة خطيرة من مسافة قريبة (67).

ودفع سولسكاير بفرناندش بدلا من فان دي بيك في الدقيقة 66 ونجح في تحقيق هدف الفوز من ضربة حرة على مشارف المنطقة على يسار اليسون بعد خطأ تحصل عليه كافاني اثر عرقلة من البرازيلي فابينيو (78).

وقال برونو "قبل الضربة الحرة، قال لي ادينسون كافاني +حاول الركلة الصعبة الى جانب الحارس+ جربتها ونجحت".

وكاد أن يسجل كافاني الذي وصل من باريس سان جرمان الفرنسي مطلع الموسم هدف الاطمئنان لولا ناب القائم عن اليسون لرأسيته اثر عرضية من فرنانديش (89).

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