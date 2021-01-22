ريال مدريد بدون زيدان وراموس في مهمة رد الدين إلى ألافيس

المصدر: الإمارات اليوم

يخوض ريال مدريد مباراة بالغة الأهمية غدا أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة 20 من الدوري الإسباني، حيث يأمل في إيقاف سلسلة النتائج المتواضعة، بعد تعادلين في آخر ثلاثة جولات، وخروج مذل من كأس إسبانيا أمام فريق ألكويانو من الدرجة الثالثة، وقبلها الخسارة في "السوبر" أمام بلباو.

وفي سعيه لرد الاعتبار لخسارته ذهابا أمام ألافيس، سيجد الريال نفسه بدون قائده سيرجيو راموس الذي غاب عن التدريبات الجماعية، وبات خارج حسابات المباراة بسبب الإصابة، إلى جانب غياب مدربه زيدان المصاب بفيروس كورونا. وكان الريال خسر من ألافيس نهاية نوفمبر الماضي 2-1، ويتخلف بفارق سبع نقاط عن جاره أتلتيكو الذي خاض أيضا مباراة أقل من فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ومن شأن الخسارة الثانية هذا الموسم أمام ألافيس القابع في المركز السابع عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط، تعقيد وضعه كثيرا وستطيح الى حد كبير بآمال ريال في الاحتفاظ باللقب.

في المقابل يأمل برشلونة تجديد سعيه للاقتراب من الصدارة، لكنه سيكون محروما من قائده ميسي بسبب الإيقاف، وذلك حين يلتقي فريق إلتشي المتواضع.

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