توتر بين نجم البايرن ومراسلة تلفزيونية بسب الخروج "المهين" من الكأس

المصدر: وكالات

قال توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونخ، عقب مقابلة تليفزيونية متوترة مع شبكة قنوات "أيه.أر.دي" أجريت معه بعد خروج فريقه من منافسات كأس ألمانيا لكرة القدم أمام هولشتاين كيل، إنه والمراسلة كان بإمكانهما "القيام بعمل أفضل". وتلقى البايرن صدمة بسبب الخروج المهين على يد فريق مغمور من الكأس، الأمر الذي أصاب جمهوره ولاعبيه بخيبة أمل كبيرة جدا.

وكتب مولر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن "صدمة اللحظة الأخيرة مازالت مؤثرة". وأضاف موجها حديثه لمراسلة "أيه.أر.دي" التي أجرت معه المقابلة :"ومع ذلك، تهانينا لفريق هولشتاين كيل على التأهل، الذي تاه قليلا عن بالي خلال المقابلة بسبب الإحباط. فاليسكا هومبورج، كان بإمكننا أن نقوم بعمل أفضل- لا إهانة".

وبعد الخسارة بركلات الترجيح، ظهر أن مولر لم يعجب بسؤال بشأن الأجواء في غرفة خلع الملابس. وقال مولر لهومبورج :"تضحكين الآن"، لترد "لا أنا لا أضحك"، ولكن لاعب بايرن واصل "بالطبع أنت تضحكين". واستمرت المقابلة بنبرة أكثر تصالحا بعد أن سألت المراسلة سؤالا آخر، ولكن مقطع الفيديو انتشر بقوة على وسائل التواصل وانتقد العديد من مشجعي كرة القدم سلوك مولر.

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