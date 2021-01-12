بالفيديو.. ليفربول يعلن عن جائزة محمد صلاح الجديدة "من غيره يستحقها"!

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل النجم المصري محمد صلاح سيطرته شبه الكاملة على الجوائز الفردية في ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي ليفربول، منذ أن انضم إلى النادي الإنجليزي حيث أعلن النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن الجائزة الجديد للاعب خلال شهر ديسمبر.

وأعلن النادي فوز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف مع ليفربول خلال شهر ديسمبر وكان الهدف في شباك كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت ديسمبر الماضي ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الريدز بسباعية نظيفة.

وكان محمد صلاح قد نجح في الفوز بالعديد من الجوائز الفردية والشخصية بالنسبة له مع ليفربول محققاً أرقام تاريخية في 3 سنوات يصعب تحقيقها لسنوات قادمة، ومنها الفوز بهذه الجائزة وأفضل هدف في الشهر مع الريدز في الأشهر الثلاث الماضية ليحقق هذه الجائزة للمرة الرابعة على التوالي.

وقال النادي في تغريدتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “ومن غيره يستحقها، هدف الملك “مو صلاح”، في شباك كريستال بالاس يحصد جائزة الأفضل في شهر ديسمبر للمرة الرابعة على التوالي”.

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