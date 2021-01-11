مسؤولون ولاعبون في الزمالك يكشفون عن "مؤامرة" تستهدف استقرار النادي!

المصدر: سيد مصطفى -دبي

شكا مسؤولون ولاعبون سابقون في نادي الزمالك تعرضهم لمؤامرة تستهدف النيل من استقرار الفريق الساعي نحو المنافسة على بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

وقال لاعب الزمالك السابق طارق يحيى في تصريحات لقناة "أون سبورت": "لا نعرف السبب وراء كثرة العروض التي انهالت على الزمالك فجأة رغم أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية سوى من نادي سانت تيان الفرنسي لضم مصطفى محمد، أما بقية العروض فكلها غير حقيقي والهدف هو صرف اللاعبين عن تركيزهم وتصدير المشاكل لإدارة النادي".

من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك فارق جعفر في تصريحات لقناة النادي إن لاعبي الزمالك يعانون في هذه الفترة من حالة عدم تركيز بسبب العروض التي يتحدث عنها الإعلام، مشيراً إلى وجود مؤامرة ضد النادي.

وأضاف: "للأسف اللاعبون يعرفون أن تلك العروض لم تأخذ الصفة الرسمية وأنها محاولات من جانب بعض الوكلاء للضغط على الزمالك لزيادة رواتبهم السنوية".

فيما تساءل المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك عصام سالم: "كيف يتلقى ناديا خسر الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا كل هذه العروض للاعبيه، فيما أن النادي المنافس والذي حصل لاعبوه على كل هذه الألقاب لم يتلق أي أحد منهم عرضا رسميا".

وقال سالم في تصريحات إعلامية: "نادي الزمالك لن يلتفت لمثل هذه الشائعات وقد أعلنت الإدارة أنه لن يتم الاستغناء عن أي لاعب باستثناء مصطفى محمد، وذلك بعد وصول موافقة المدرب البرتغالي باتشيكو للاستغناء عن اللاعب".

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