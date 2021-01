بالفيديو: حركة كاراتيه من ابراهيموفيتش في مباراة ميلان وتورينو

تناقل عشاق ميلان الإيطالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يؤدي فيه حركات في رياضة الكاراتيه خلال عملية الإحماء قبل مشاركته في مباراة فريقه أمام تورينو في الدوري الإيطالي لكرة القدم التي أقيمت السبت، وانتهت بفوز النادي اللومباردي بهدفين نظيفين.

وظهر زلاتان في الفيديو يمازح أحد مساعدي مدرب ميلان ستيفانو بيولي بتنفيذ حركات في الكاراتيه فوق رأس الأخير في إشارة منه بأنه جاهز للمشاركة بعدما غاب عن الملاعب في الفترة الاخيرة بسبب الإصابة، وقد شارك في الدقائق الأخيرة من لقاء تورينو وكاد يسجل.

يذكر أن ابراهيموفيتش عاشق للألعاب القتالية وقد تلقى قبل سنوات الحزام الأسود الفخري في التايكواندو، وكان في طفولته أحد أعضاء نادي مالمو للتايكواندو.

Zlatan Ibrahimović with an unconventional warm-up routine, to say the least. (@AndreaBricchi77) pic.twitter.com/6fvs7T3GmL