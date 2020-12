بالفيديو: برشلونة يتغزل في غوارديولا عندما كان لاعباً

نشر نادي برشلونة الإسباني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لإحدى أهداف لاعبه ومدربه السابق بيب غوارديولا سجله من مسافة بعيدة عندما كان في ريعان شبابه.

G⚽️AL OF THE DAY

🏠 Pep Guardiola

🍿 His Barça debut: https://t.co/gkCPEpsHGS pic.twitter.com/pJKvBVXqEr