بالفيديو: برشلونة يتغزل في غوارديولا عندما كان لاعباً

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشر نادي برشلونة الإسباني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لإحدى أهداف لاعبه ومدربه السابق بيب غوارديولا سجله من مسافة بعيدة عندما كان في ريعان شبابه.

G⚽️AL OF THE DAY

🏠 Pep Guardiola

🍿 His Barça debut: https://t.co/gkCPEpsHGS pic.twitter.com/pJKvBVXqEr — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2020

ويرى أنصار البارسا أن الحالة التي يمر بها برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان من جهة وغوارديولا في ناديه الحالي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي من جهة أخرى، قد يسفر عن عودة محتملة للمدرب الإسباني إلى ناديه الأم.

ويمر برشلونة بأسوأ حالاته منذ أكثر من 30 عاماً ويحتل حالياً المركز الثامن برصيد 17 نقطة في وقت يحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 20 نقطة فقط.

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