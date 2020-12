بالفيديو: غوارديولا يحاول منع الحكم من إعلان الوقت بدل الضائع!

أثار الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي جدلاً واسعاً بعد الطريقة التي احتج بها على الحكم الرابع في مباراة فريقه مع وست بروميتش، أمس الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغوارديولا يحاول فيها منع الحكم الرابع من الإعلان عن أربعة دقائق كوقت بدل ضائع، إذ أمسك باللوحة الإلكترونية عندما كان الحكم يستعد لرفعها في وقت كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل 1-1، مطالباً بمنحه دقائق أكثر لكي يستثمرها فريقه لتسجيل هدف الفوز!.

Pep Guardiola's not a fan of the injury-time added on...#PLonPrime #MCIWBA pic.twitter.com/LS8EolrCyx