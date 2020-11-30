بالفيديو: ابنة مارادونا تجهش بالبكاء خلال مباراة بوكا جونيورز

المصدر: متابعات محمد الحتو

تداولت جماهير ومواقع رياضية فيديو تظهر فيه دلما ابنة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو ماراونا وهي تجهش بالبكاء في ملعب "البامبونيرا" عندما سجل فريق بوكا جونيورز -ارتدى والدها قميصه لاعباً ومشجعاً- هدفاً بمرمى نيولز أولد بويز في الدوري الأرجنتيني.

وكان بوكا جونيورز قد كرّم الأسطورة الراحل مارادونا على طريقته الخاصة عندما سجل إدوين كاردونا الهدف الأول من ضربة مباشرة إذ تجمع بعدها لاعبو الفريق أمام المنصة ووجهوا لابنة مارادونا التحية، مهدين الهدف إلى والدها بعد أن وضعوا قميص يحمل صورته أمامهم.

وكان نادي بوكا جونيورز قد لعب المباراة بقمصان لا تحمل سوى اسم مارادونا من الخلف.

The raw emotion of Dalma Maradona, Diego’s daughter, upon receiving an ovation from Boca Juniors after scoring the game’s opening goal.



💙💛💙pic.twitter.com/i7ScvTQcAh — Nico Cantor (@Nicocantor1) November 29, 2020

يذكر أن الراحل مارادونا لعب في بوكاجونيورز عام 1981 وأنهى مسيرته الكروية لاعباً في صفوفه أيضاً عام 1997، وظل منذاك يتردد على مباريات الفريق يشجع بحماس برفقة ابنته دلما خلال وجوده في الأرجنتين.

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