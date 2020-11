بالفيديو: ميسي يبكي على مارادونا خلال تدريبات برشلونة

ذرف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الدموع خلال دقائق الصمت التي وقفها مع زملاءه لاعبي برشلونة والكادر الفني بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان حداداً على الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي فارق الحياة الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاماً إثر سكتة قلبية.

ونشر نادي برشلونة على حسابه في "تويتر" فيديو الحداد على أسطورة كرة القدم العالمية الذي سبق له اللعب مع برشلونة قبل الانتقال إلى نابولي الإيطالي، وأظهر الفيديو تأثر ميسي برحيل مواطنه ومدربه السابق في منتخب "التانغو" عام 2010.

The minute's silence before training in memory of Maradona 🥺 pic.twitter.com/qIrwgLBqSE