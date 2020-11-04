بالفيديو والصور: السعودي المولّد يدخل موسوعة غينيس "أكبر لاعب سلة في العالم"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دخل السعودي عبدالمحسن المولّد موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من باب أكبر لاعب كرة سلة محترف في العالم.

وأعلنت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم أنها رصدت مسيرة محسن بين عامي 1979 و 2015 لتعلنه رسمياً حاملاً للقب العالمي عن عمر 51 عام و335 يوم.

جاء هذا الإعلان عقب أسابيع قليلة من إعلان اللاعب المصري "عزالدين بهادر" كأكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، حين تم توثيقه بعمر 74 عام و 125 يوم.

عبدالمحسن -ابن المدينة المنورة في السعودية، وأسطورة نادي أحد- من مواليد عام 1963 واستمرت مسيرته على مدار 36 عاماً فتح خلالها خزائنه على عشرات الألقاب المحلية والخليجية والعربية والآسيوية، واليوم، العالمية، لم يترك عبد المحسن فئة عمرية إلا وتُوج فيها ببطولة على الأقل وسجل رقما لن ينسى بـ 82 نقطة في مباراة واحدة عندما كان شاباً.

وبدأ عبدالمحسن مشواره مع أول دوري للناشئين على مستوى السعودية عام 1979 نال فيها المركز الثالث، وفي درجة الشباب حقق ثلاث بطولات في منطقة المدينة المنورة، وفي فئة الأولمبي توج ببطولة واحدة، وعندما تم تصعيده سريعاً للفريق الأول فتح خزانته لاحتواء 15 بطولة للدوري الممتاز، و14 بطولة كأس وثلاث بطولات نخبة وأربع بطولات خليج والمركز الثالث في البطولة العربية للمنتخبات في لبنان.

وعلى الصعيد الدولي، التحق عبدالمحسن بالمنتخب السعودي عام 1986 لأول مرة وعمره 20 عاماً قبل اعتزاله اللعب الدولي عام 2005، وحصد بطولتي كأس الخليج وبطولة الملك عبد الله الدولية في الأردن وبطولة الشرطة العربية، وحصد المركز الثالث في بطولة آسيا.

وعلى المستوى الفردي، لم يكن بعيداً عن الإنجازات الجماعية، فقد حصد لقب أفضل لاعب سعودي ست مرات. كما نال وسام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة لمساهمته في تطوير اللعبة، وتم تكريمه من الاتحاد العماني كأكبر لاعب مشارك في كأس الخليج عام 2013، وتم تكريمه من الاتحاد العربي في 2014 في الرباط للسبب ذاته.

وفي بطولة النخبة التي أقيمت في السعودية عام 2004 حصل على كأس هداف البطولة وهداف الثلاثيات، وأفضل لاعب سعودي في البطولة وأفضل لاعب عموماً في البطولة وأفضل لاعب في النهائي واختتم ذلك العام الأبرز له بالحصول على كأس اللاعب المثالي في بطولة الشرطة العربية في الرياض.

وقال المولّد: "كانت كرة السلة مختلفة سابقاً، اللعب الجماعي كان أكثر حضوراً، والمنشآت الرياضية تغيرت كثيراً. كما لم يكن هناك إعلام مختص كما هو الحال الآن. آمل أن يستفيد جيل اليوم من هذه المزايا الرائعة التي يتمتعون بها اليوم".

واختتم: "أشعر بالفخر كسعودي وكعربي أن أحصل على لقب غينيس للأرقام القياسية. هذه لحظة تاريخية بالنسبة لي وللمملكة ولعائلتي. أحمد الله كثيراً أن وهبني الصحة والعافية لأن أواصل ممارسة الرياضة كل هذه الفترة".

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