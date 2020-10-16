زينة علي: الرياضة النسائية في السعودية تعيش أفضل أيامها

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

قالت مدربة الغوص والسباحة السعودية، زينة علي، إن «الرياضة النسائية في السعودية تعيش أفضل أيامها حالياً بفضل الرعاية المتوافرة لها من قبل المسؤولين في المملكة، وذلك لتشجيع المرأة السعودية على ممارسة الرياضة»، وقالت إن الوضع حالياً أفضل بكثير من السابق، على الرغم من استمرار عدد من المعوقات.

وتفوقت زينة علي في مجال الغوص والإنقاذ بالذات، حيث أصبحت مدربة معتمدة من قبل الاتحاد العربي للعبة، بجانب اعتماد آخر من الاتحاد الأميركي للسباحة.

وقالت زينة علي لـ«الإمارات اليوم» إنها مارست العديد من الرياضات منذ الصغر وتفوقت فيها، على غرار ركوب الخيل والفروسية بشكل عام، وكذلك الرماية، ثم بدأت مشوارها في السباحة والغوص بكسر حاجز الخوف من المياه أولاً. وذكرت: «بدأت شيئاً فشيئاً أحب المياه، ثم انخرطت في التدرب على الغوص، وبعد ذلك بناء على توجيهات مدربي، أصبحت مدربة معتمدة لدى الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ».

وقالت إنها سعت إلى التفوق في هذا المجال على الرغم من المعوقات الكثيرة التي واجهتها، خصوصاً أنها ربة بيت، وأضافت: «كان لزاماً علي أن يرافقني محرم، وهذا ما أفادني كثيراً في الحركة، وبالنسبة للتدريب كنت أتدرب مع النساء كثيراً، وعندما درست القوانين والقواعد أصبحت أفضل، وتفوقت على عدد من المدربين بالدراسة والتحصيل الأكاديمي»، وطالبت زينة علي «بمزيد من الدعم للرياضة النسائية في المملكة، وفي كل النواحي، مادياً ومعنوياً ونفسياً، وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية من تأسيس ملاعب وأندية متخصصة، مثل نادي سباحة نسائي وكذلك في الرماية وكل الرياضات الأخرى، وأن تتاح الفرص للمرأة مثل المتاحة للرجال»، وأضافت: «حلمي أن أحقق ميداليات ذهبية لوطني السعودية في المنافسات العالمية، ومثلي الأعلى في الرياضة هو بلاشك ثاني السباحين العرب، سعيد عبدالكريم العيسى، أنا أعيش في حلم، وأتمنى أن يتحقق بأي شكل من الأشكال، ولا أستسلم لأي إحباط أو أي كلام سلبي، لأنني أشعر بقدرتي على التفوق في هذا المجال»، وطالبت زينة بتخصيص أندية أكثر للرياضات النسائية، وأن تكون بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، تشجيعاً للمرأة على ممارسة الرياضة.

- زينة علي تعد مدربة معتمدة من الاتحاد العربي في الغوص والإنقاذ.

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