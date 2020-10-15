20 لاعباً عالمياً مرشحون لجائزة "الفتى الذهبي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة "الفتى الذهبي"، التي تعتبر أهم جائزة فردية يحصل عليها اللاعبون الواعدون في عالم كرة القدم.

وقال موقع قناة "روسيا اليوم" نقلاً عن الصحيفة الإيطالية: "إن القائمة 20 لاعبا شاباً، يتمتعون بفرص كبيرة للفوز بجائزة (الفتى الذهبي) والذين يعتبرون بالفعل نجوما من الدرجة الأولى، كما هو الحال بالنسبة للنرويجي، إيرلينغ هالاند، أو الإنجليزي، جادون سانشو، أو الفرنسي إدواردو كامافينغا، أو الكندي ألفونسو ديفيز، كمرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم.

وتحتوى القائمة النهائية لأفضل 20 لاعبا شابا في أوروبا أيضا، ثنائي نادي ريال مدريد البرازيليين فينيسيوس جونيور، ورودريغو غويس، وثنائي نادي برشلونة، أنسو فاتي، والأمريكي سيرجينيو ديست.

يذكر أن البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، حصل في الموسم الماضي (2019-2020) على جائزة "الفتى الذهبي"، لينضم إلى فريق من النجوم الحقيقيين الذين فازوا بالجائزة في السنوات السابقة.

القائمة النهاية للمرشحين الـ 20

- ميتشل باكر (الهولندي المولود في عام 2000، ولاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي).

- إدواردو كامافينغا (الفرنسي المولود في عام 2002، ولاعب فريق رين الفرنسي).

- جوناثان ديفيد (الكندي المولود في عام 2000، ولاعب فريق ليل الفرنسي).

- ألفونسو ديفيز (الكندي المولود في عام 2000، ولاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني).

- سيرجينو ديست (الأمريكي المولود في عام 2000، ولاعب فريق برشلونة الإسباني).

- فابيو سيلفا (البرتغالي المولود في عام 2002، ولاعب فريق وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي).

- أنسو فاتي (الإسباني المولود في عام 2002، ولاعب فريق برشلونة الإسباني).

- فيل فودين (الإنجليزي المولود في عام 2000، ولاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي).

- ريان جرافنبرخ (الهولندي المولود في عام 2002، ولاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي).

- ماسون جرينوود (الإنجليزي المولود في عام 2001، ولاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي).

- إيرلينج هالاند (النرويجي المولود في عام 2000، ولاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني).

- كالوم هودسون أودوي (الإنجليزي المولود في عام 2000، ولاعب فريق تشيلسي الإنجليزي).

- ديان كولوسيفسكي (السويدي المولود في عام 2000، ولاعب فريق يوفنتوس الإيطالي).

- رودريغو غويس (البرازيلي المولود في عام 2001، ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني).

- بوكايو ساكا (الإنجليزي المولود في عام 2001، ولاعب فريق آرسنال الإنجليزي).

- جادون سانتشو (الإنجليزي المولود في عام 2000، ولاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني).

- دومينيك سوبوسلاي (الهنغاري المولود في عام 2000، ولاعب فريق سالزبورغ الألماني).

- ساندرو تونالي (الإيطالي المولود في عام 2000، ولاعب فريق إي سي ميلان الإيطالي).

- فيران توريس (الإسباني المولود في عام 2000، ولاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي).

- فينيسيوس جونيور (البرازيلي المولود في عام 2000، ولاعب فريق ريال مدريد الإسباني).

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