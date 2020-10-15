رسمياً تثبيت عقوبة مرتضى منصور.. ونادي الزمالك مدعو لاختيار رئيس جديد

المصدر: سيد مصطفى - دبي

انتهت أمس المهلة التي حددتها اللجنة الاوليمبية المصرية لرئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور للطعن على القرار الخاص بتجميد نشاطه الرياضي لمدة أربعة سنوات مقبلة، ليصبح بذلك رسميا خارج أسوار نادي الزمالك وبعيدا عن دائرة القرار كممثل للنادي. وقال امين عام اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس شريف العريان، أن مرتضى منصور خسر فرص التقاضي والطعن رياضيا، وفقا للوائح المنظمة والمعمول بها رياضيا ووفقا لما ورد في مدونة السلوك التي استندت إليها الأولمبية في إصدار قراراتها السابقة، وفق ما نقلته صحيفة اليوم السابع.

وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، خطابا إلى جميع الاتحادات الرياضية، تطلب فيه اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والانضباطية وفقاً لقواعد ومبادىء الميثاق الأولمبي، ولائحة النظام الأساسي لكل اتحاد عضو في اللجنة الأولمبية، وذلك فيما يتعلق بمخالفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بلجوئه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في منازعة رياضية.

وأقام مرتضي منصور دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية، والقاضي بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لأربع سنوات. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.

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