رونالدو يخرق العزل المنزلي.. ويغادر البرتغال إلى إيطاليا عبر "إسعاف طائر"

المصدر: حميد نعمان - دبي

غادر نجم المنتخب البرتغالي، ومهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو البرتغال اليوم، إلى إيطاليا، باتجاه مدينة تورينو، على الرغم من خضوعه لعزل منزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "ذي الصن" البريطانية إن رونالدو خرق العزل المنزلي، وسافر جوا من خلال "إسعاف طائر"، عبارة عن طائرة خاصة من نوع "بومباردييه"، وتديرها شركة لوكسمبورغ للإنقاذ الجوي، وتخصص عادة لحالات الحوادث والتي تتطلب إسعافا جويا.

وأكدت الصحيفة إن السلطات في البرتغال، ونظيرتها في إيطاليا رضخت لطلبه وإصراره على الانتقال جوا إلى تورينو لاستكمال العزل المنزلي في إيطاليا، قبل العودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات مع يوفنتوس. وقالت إن رونالدو تعهد بالالتزام التام بالاجراءات الوقائية، وهو ما دفعه إلى الاستعانة بطائرة خاصة تنقله مباشرة إلى مقر إقامته في تورينو الإيطالية، دون المرور بإجراءات السفر المعتادة.

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