بالفيديو: ضربة قاضية تغير ملامح وجه مقاتل أميركي.. "تاريخية ولا تصدق"

وجّه الأمريكي خواكين باكلي ضربة قاضية على وجه مواطنه إيمبا كاسانجاناي "تاريخية ولا تصدق"، وفقاً للحساب الرسمي لمنظمة "يو إف سي" على "تويتر"، خلال منافسات العودة إلى جزيرة النزال المقامة حالياً في أبوظبي وسط اهتمام عالمي بالحدث الكبير "ليلة القتال".

وذكرت منظمة "يو إف سي"، اليوم الأحد أن "الحدث التمهيدي من البطولة القتالية القصوى شهدت ضربة قاضية من باكلي بعد مرور دقيقتين وثلاثة ثوان في الجولة الثانية من النزال، إذ أمسك كاسانجاناي برجل باكلي لكن الأخير تمكن من توجيه ركلة مباشرة لخصمه أطاحت به وسط ذهول عالمي بالحركة التكتيكية الدائرية".

ونالت الضربة إعجاب عشاق الألعاب القتالية على حساب "يو إف سي" الذي يحظى بمتابعة 7.8 ملايين مشجع.

يذكر أن باكلي سجل انتصاره الـ 11 مقابل ثلاث هزائم، أما كاسانجاناي فتلقى أول خسارة في مشواره الاحترافي مقابل 8 انتصارات.

OMG! One of the greats KOs of all time.#UFCFightIsland5 pic.twitter.com/0MjwI34vE4