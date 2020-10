بالفيديو: ميسي يفوز بجائزة أجمل هدف

كشف الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر" عن فوز قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أجمل هدف برشلوني خلال شهر سبتمبر الماضي.

ونشر النادي الكاتالوني مقطع فيديو للهدف الذي أحرزه "البرغوث" بمرمى جيرونا في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب "يوهان كرويف" التدريبي وانتهت بفوز البارسا 3-1 قبل انطلاق الموسم الجديد.

⚠️ We have a winner!



🥇 Leo #Messi, the @fbs_news Goal Of The Month for September! pic.twitter.com/yJphsA3GrO