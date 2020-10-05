بالفيديو.. مدرب مصري يتحدى ليفربول ويعد بكأس العالم للأندية إذا درّب الأهلي

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

واصل نجم الأهلي والزمالك السابق ومدرب فريق طنطا المصري الحالي رضا عبدالعال إثارته للجدل بتعليقاته التي دائماً ما تلقى صدى واسع بين الجماهير المصرية.

وقال خلال مداخلة تلفزيونية للمدرب في برنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي" إنه أفضل من مدرب الأهلي الجديد، الجنوب إفريقي موسيماني، وتحدى بأنه إذا تولى قيادة الأهلي سيحصل على لقب دوري أبطال إفريقيا وأيضاً بطولة العالم للأندية بشرط عدم تأهل برشلونة للبطولة، كما أكد أنه يستطيع الفوز على ليفربول بفرض الرقابة على ثلاثي خط الهجوم محمد صلاح، والسنغالي ماني، والبرازيلي فيرمينو.

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