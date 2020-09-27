أسطورة الملاكمة باكياو يريد مواجهة ماكغريغور في الشرق الأوسط

المصدر: مانيلا - أ.ف.ب

يرغب أسطورة الملاكمة العالمية الفلبيني ماني باكياو خوض نزال مع نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور العام المقبل في الشرق الأوسط من دون الإشارة إلى البلد تحديداً، وفق ما أفاد بيان صادر عن مساعد باكياو أمس، جايك جوسون. وقال جوسون: «من أجل ضحايا الفلبين جراء كوفيد-19، السناتور باكياو سيقاتل نجم ماكغريغور العام المقبل». وقال إن النزال قد يقام في الشرق الأوسط بعد انحسار الجائحة، وإن باكياو سيتبرع بجزء من الجائزة لضحايا الفيروس في الفلبين. وكتب ماكغريغور أول من أمس عبر «تويتر»: سأخوض تالياً ملاكمة مع باكياو في الشرق الأوسط. وأضاف: «سيكون شرفاً حقيقياً أن أكون قد واجهت اثنين من أفضل الملاكمين في العصر الحديث»، في إشارة إلى الأميركي فلويد مايويذر.

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