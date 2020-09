بالفيديو: سواريز يخرج من مقر نادي برشلونة باكياً.. متجهاً إلى مدريد

غادر المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز الصديق المقرب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تمارين فريقه برشلونة الاسباني الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2014، في وداع عاطفي بحسب الصور التي بثتها قناة "غول" الاسبانية، اليوم الاربعاء.

وأظهرت الصور سواريز (33 عاما) وهو يهم بمغادرة مركز تدريب النادي الكاتالوني في سيارته وهو يمسح بيده دموعه بعد انتهاء الحصة التدريبية الصباحية لبرشلونة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأكثر مبيعا أن سواريز "ودع رفاقه في الاعوام الستة الماضية مع نهاية الحصة التدريبية".

من جهتها، اشارت صحيفة "سبورت" الكاتالونية بدورها إلى أن "لويس سواريز غادر الاربعاء المركز التدريبي سان خوان ديسبي باكيا. حيا اللاعب الاوروغوياني رفاقه في مرانه الاخير قبل أن يوقع على قسيمة الخروج".

وكانت "ماركا" نقلت الإثنين الماضي عن الراديو الكاتالوني "راك1" معلومات مفادها "لم يعد لويس سواريز لاعبا في برشلونة"، وأن المهاجم الاوروغوياني الذي يمتد عقده مع فريقه حتى يونيو 2021 قرر أن "يتخلى عن جزء من راتبه للموسم المقبل مقابل الرحيل بصفة لاعب حر".

وبحسب التقارير الصحافية الإسبانية بات المهاجم الدولي (113 مباراة دولية) قريبا من التعاقد مع أتلتيكو مدريد بإشراف المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني، علما أن نادي العاصمة الاسبانية يستهل مبارياته في "الليغا"، على غرار برشلونة، خلال المرحلة الثالثة (26 و27 سبتمبر) بسبب حصوله على راحة إضافية لخوضه مسابقة دوري أبطال أوروبا.

