رئيس برشلونة يوجه صدمة إلى لويس سواريز قبل ساعات من انتقاله إلى مدريد

المصدر: حميد نعمان - دبي

أكدت مختلف وسائل الإعلام الإسبانية أمس أن نجم فريق برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز حسم أمره واتفق على كافة التفاصيل مع فريق أتلتيكو مدريد، حتى أنه قام بوداع زملائه، وانتقل أمس إلى العاصمة الإسبانية مدريد لإكمال الانتقال. لكن "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة أكدت أن الساعات القليلة الماضية شهدت تطورا مثيرا أدى إلى توقف المفاوضات بين أتلتيكو وسواريز وبرشلونة، حيث رفض رئيس النادي البرشلوني، جوزيف بارتوميو السماح لسواريز باللعب مع أتلتيكو مجانا، واشترط الحصول على مبلغ مالي.

ومن شأن هذا الأمر أن يفسد الصفقة، حيث ذكرت "ماركا" أن نادي أتلتيكو لا يفكر في دفع مقابل مادي، وانه اتفق مع سواريز على تخصيص راتب سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو، مقابل الانتقال مجانا. وهذا ما دفع أتلتيكو أمس للسماح لمهاجمه الإسباني ألفارو موراتا بالانتقال إلى إيطاليا للعب على سبيل الإعارة مع يوفنتوس. وفتح اليوم أتلتيكو باب المفاوضات لبحث إمكانية التعاقد مع الأوروغوياني أدينسون كافاني الذي لا يرتبط بأي ناد حاليا بعد أن فسخ عقده مع باريس سان جرمان.

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