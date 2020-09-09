ريال مدريد يحدد السعر النهائي لبيع الولزي غاريث بيل

المصدر: حميد نعمان -دبي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم عن أن إدارة نادي ريال مدريد حددت سعرا نهائيا لأي ناد راغب في خدمات الولزي غاريث بيل في الفترة المقبلة. وقالت إن الريال اشترط الحصول على نحو 24 مليون يورو من أجل السماح برحيل بيل في الصيف الحالي.

وكان بيل اتهم إدارة النادي الملكي قبل أيام بعرقلة انتقاله، وأنه لا يفهم سبب ذلك. يذكر أن سنتين متبقيتين في عقد بيل، حيث يتوجب على الريال منحه 32 مليون يورو من أجل فسخ عقده من طرف واحد. لكن النادي لا ينوي السماح برحيله مجانا، ويشترط الحصول على 24 مليون يورو نظير ذلك، وسط اهتمام من ناديي توتنهام ومانشستر يونايتد الانجليزيين.

ويرفض مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان ضمن بيل إلى قائمته في الموسم الجديد، ويريد التخلص منه بأي طريقة. وقد يتحقق ذلك، خاصة بعد أن رحل الكولومبي خيمس رودريغيز عن الريال إلى إيفرتون الانجليزي قبل أيام مقابل 22 مليون يورو.

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