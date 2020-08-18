مصابي "كورونا" يلتحقوا بمعسكر المنتخب السوري بعد مسحة سلبية

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن شفاء أربعة من لاعبي المنتخب، وثلاثة إداريين، من فيروس "كورونا COVID-19"، والتحاقهم بالمعسكر الداخلي الحالي الذي يجريه المنتخب في مدينة اللاذقية، تحت قيادة المدرب الجديد التونسي نبيل معلول، والممتد حتى مطلع سبتمبر المقبل، ضمن خطط الإعداد لـ "تسور قاسيون" قبيل استكمالهم العام المقبل التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم، قد أعلن أول من أغسطس الجاري، عن اللاعبين مارديك مرديكيان من فريق نادي حطين، ومحمد عنز، وأحمد الأشقر، وأحمد الأحمد الذين يلعبون في الاتحاد الحلبي، بالإضافة إلى الإداريين عساف خليفة، ووسام جيبور، ومهند أسعد، قبل أن يتم عزلهم لمدة أسبوعين، ومن ثم اخضاعهم أخيراً لفحوصات جديدة جاءت نتيجتها سلبية، لينظم اللاعبين والإداريين المتعافين من الفيروس التاجي مع المعسكر التدريبي في اللاذقية.

ويذكر، يتصدر منتخب سورية وبالعلامة الكاملة فرق مجموعته الآسيوية الأولى، إذ حقق "نسور قاسيون" خمسة انتصارات، وضعتهم في الصدارة برصيد 15 نقطة، بفارق ثمانية نقاط عن كل من منتخبي الصين والفلبين، مع منح فارق الأهداف الأفضلية للتنين الصيني لاحتلال المركز الثاني، فيما يحتل منتخب جزر المالديف المركز الرابع برصيد ستة نقاط، ومنتخب غوام المركز الأخير برصيدٍ خالٍ من النقاط.

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