نجم ريال مدريد إيدن هازارد يختبر قوة السيارات الكهربائية في حلبة جارما الإسبانية

المصدر: الإمارات اليوم

خاض نجم فريق ريال مدريد، البلجيكي إدين هازارد تجربة قيادة السيارات الكهربائية، واختبر قوتها على حلبة جاراما في إسبانيا، وكان ذلك برفقة نجم "الفورمولا إي"، سائق فريق نيسان، أوليفر رولاند. وتولى هازارد تجربة قيادة سيارة نيسان "ليف إي بلاس"، تحت إشراف رولاند، ثم "ليف نيسمو آر سي" القادرة على بلوغ 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثوانٍ فقط.

وقدم رولاند لهازرد بعض النصائح حول قيادة سيارته الكهربائية الجديدة قبل أن يعلّمه كيفية التعامل مع "ليف نيسمو آر سي" المخصصة لحلبات السباق فقط، وقال هازارد بعد الاختبار في تصريح صحافي: "كنت أعرف أن قيادة السيارات الكهربائية في الشارع يمكن أن تكون ممتعة، ولكن اكتشفت أنها تجربة رائعة على الحلبة.

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