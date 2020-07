بالفيديو: ديفيد لويز يطلق العد التنازلي لـ"مسبار الأمل"

فاجأ مدافع أرسنال الإنجليزي ديفيد لويز متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بإتقانه العد باللغة العربية، وذلك في إطار تفاعله مع إطلاق مشروع الإمارات الرائد لاستكشاف المريخ ⁧‫#مسبار_الأمل‬⁩

