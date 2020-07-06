بالفيديو.. محمد حماقي يبهر متابعيه بمهارته في كرة القدم
نشر المطرب المصري محمد حماقي، عدد من الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” أظهر من خلالها مهاراته بكرة القدم، من خلال مباريات الخماسي التي لعبها مؤخراً.
وبث "حماقي اللاعب" فيديو لإحدى أهدافه الذي أحرزها من تسديدة متقنة بعدما استلم الكرة وسدد في المرمى من أعلى الحارس في لقطة فنية رائعة، وفي فيديو آخر نشر تحدياً له إذ سدد الكرة وتحدى أصدقائه بأنه سيسدد في العارضة من دون أن ينظر للمرمى وبالفعل نجح في التحدي لينال تحية أصدقائه وإشادة متابعيه على حسابه الرسمي على "تيك توك".
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