بالفيديو‫.. محمد حماقي يبهر متابعيه بمهارته في كرة القدم

المصدر: محمد أبوإسماعيل ‫- دبي

نشر المطرب المصري محمد حماقي، عدد من الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي ‫“تيك توك‫” أظهر من خلالها مهاراته بكرة القدم، من خلال مباريات الخماسي التي لعبها مؤخراً‫.

وبث "حماقي اللاعب" فيديو لإحدى أهدافه الذي أحرزها من تسديدة متقنة بعدما استلم الكرة وسدد في المرمى من أعلى الحارس في لقطة فنية رائعة، وفي فيديو آخر نشر تحدياً له إذ سدد الكرة وتحدى أصدقائه بأنه سيسدد في العارضة من دون أن ينظر للمرمى وبالفعل نجح في التحدي لينال تحية أصدقائه وإشادة متابعيه على حسابه الرسمي على "تيك توك".

وكان محمد حماقي، قد شارك في المباراة الودية للنادي الأهلي أمام فريق أتليتكو مدريد الإسباني التي أقيمت عام 2017 إذ قام بلعب ضربة البداية قبل أن يخرج من الملعب وسط تشجيع كبير من الجماهير المصرية في هذا التوقيت، وكان حسام البدري المدرب الحالي للمنتخب المصري وقتها مدرب فريق النادي الأهلي.



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