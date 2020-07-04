تعرّف على رد مدرب برشلونة بعد أخبار الاستغناء عن خدماته.. وتعليقه على وضع ميسي وغريزمان

المصدر: حميد نعمان - دبي

انهالت أسئلة الصحافيين اليوم على مدرب فريق برشلونة، كيكي سيتيان خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد قبل قليل، وذلك قبل لقاء فياريال في الجولة 33 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا. وتركزت الأسئلة حول ثلاثة مواضيع هي التي تشغل بال أنصار الفريق والإعلام الإسبانية في الفترة الراهنة، وتتعلق بالحديث عن رحيل ليونيل ميسي في صيف 2021، وكذلك الأخبار المتداولة عن اتفاق إدارة نادي برشلونة مع اللاعب السابق، والمدرب تشافي هيرنانديز، ليحل مكان سيتيان، بجانب نجم الفريق، الفرنسي انطوان غريزمان، الذي بات موضوع صفقة تبادلية كبرى بين برشلونة ويوفنتوس.

وقال سيتيان عن أخبار رحيله عن الفريق: حين التقيت برئيس النادي قبل فترة قصيرة، لم يكن هناك أي شيء يوحي بأنني سأرحل عن الفريق، وعن أنني لن أتواجد معه في الموسم المقبل". وشدد على أن عقده سار مع النادي، ولم يحصل أي شيء يؤكد له أنه سيرحل قريبا.

أما بخصوص غريزمان، فرفض الحديث عن صفقة يوفنتوس، وقال إن اللاعب محترف، ويفهم وضعه الراهن في الفريق، وقال إن ما يتداوله الإعلام لن يؤثر فيه، وأنه موضع احترام وثقة منه. وقال إن "الإعلام فقط من يختلق المشكلات"، وأن "لا وجود لها على أرض الملعب". وأضاف: حين يشارك فاتو تسألون عن غريزمان، وحين يشارك غريزمان تسألون عن فاتي.

أما بخصوص مستقبل ميسي مع النادي، فقال "لن أخمن أي شيء في هذا الخصوص، ما أعرفه أنني لم أسمع منه أي كلمة تدل على أنه سيرحل عن برشلونة، وبالنهاية هذا الأمر ليس من مسؤولياتي في الفريق.

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