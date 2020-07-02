بالفيديو: هل محمد صلاح "أناني" إذا فكر بالحذاء الذهبي قبل ليفربول!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

لم يخفِ نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، رغبته في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي، وإنهاء الموسم الحالي من "البريمييرليغ" في صدارة قائمة الهدافين كما في الموسمين الماضيين، خصوصاً أنه يمتلك حتى الآن 17 هدفاً خلف كل من هداف ليستر سيتي الإنجليزي جيمي فاردي ونجم أرسنال أوباميانغ (19 هدف) ولاعب ساوثهامبتون وداني إنجز (18 هدف).

وقال صلاح في حوار مع نجم ليفربول السابق، جيمي كاراجر، على شبكة "ديلي فوتبول": "لا يمكنني الكذب وأقول إنني لا أفكر في الحصول على الحذاء الذهبي مرة أخرى".

🗣 "It's tough but I have to choose the team one which is the golden boot" 🤣



Mo Salah speaking to @Carra23 on winning the golden boot or most points record pic.twitter.com/QrvfrpqOEP — Football Daily (@footballdaily) July 1, 2020

وعندما ساله كاراجر فيما إذا كان يفضل وصول ليفربول إلى عدد قياسي من النقاط أم الحذاء الذهبي، قال صلاح مازحاً: "الأمر صعب، لكني سأختار ما يتعلق بالفريق وهو الحذاء الذهبي".

ويتطلع ليفربول بعد أن ضمن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 19 في تاريخه إلى كسر الرقم القياسي بعدد النقاط (100 نقطة) المسجل باسم مانشستر سيتي الموسم قبل الماضي.

فهل يحق للنجم محمد صلاح التصرف بأنانية في الملعب ويفكر في نفسه أكثر فيما تبقى من الدوري الإنجليزي من أجل المنافسة على لقب الحذاء الذهبي خصوصاً أن فريقه ضمن الفوز بلقب الدوري؟.

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