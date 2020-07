بالفيديو: هل محمد صلاح "أناني" إذا فكر بالحذاء الذهبي قبل ليفربول!

لم يخفِ نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، رغبته في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي، وإنهاء الموسم الحالي من "البريمييرليغ" في صدارة قائمة الهدافين كما في الموسمين الماضيين، خصوصاً أنه يمتلك حتى الآن 17 هدفاً خلف كل من هداف ليستر سيتي الإنجليزي جيمي فاردي ونجم أرسنال أوباميانغ (19 هدف) ولاعب ساوثهامبتون وداني إنجز (18 هدف).

وقال صلاح في حوار مع نجم ليفربول السابق، جيمي كاراجر، على شبكة "ديلي فوتبول": "لا يمكنني الكذب وأقول إنني لا أفكر في الحصول على الحذاء الذهبي مرة أخرى".

