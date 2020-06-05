بالفيديو.. حسام عاشور يتحدى الأهلي المصري ويحدد موقفه من تركي آل الشيخ

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

للمرة الثالثة خلال أقل من 10 أيام، خرج القائد التاريخي للنادي الأهلي المصري حسام عاشور بفيديو جديد من منزله ليحدد قراره الأخير بشأن مشواره القادم وموقفه من ناديه وعلاقته مع الرئيس الفخري السابق للأهلي تركي آل الشيخ بعد فترة من الأزمات التي نشبت بين الأطراف الثلاثة أخيراً.

وكان مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ قرر فرض عقوبة مالية على حسام عاشور بعد أن كان قد نشر فيديوهين سابقين شرح فيهما الأزمة المثارة وشكر خلالهما تركي آل الشيخ بعد كان قد أنهى له كل تفاصيل مباراة اعتزال اللاعب.

وقال حسام عاشور الذي تحدى الأهلي بخروجه بفيديو جديد: "قررت عدم الاعتزال وسأكمل في الملاعب أمتلك عرضين من السعودية والبرتغال وسأكمل مشواري".

وأضاف: “أتوجه بالشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ على كل ما فعله معي، الرجل وعد وأوفى، وأنا يا جماعة لا تربيتي ولا أخلاقي أن لا أشكر من يساعدني أو يقدم لي جميلاً”.

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