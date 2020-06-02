بطل الملاكمة المعتزل مايويذر يقرر تحمل تكاليف جنازة جورج فلويد

قرر بطل الملاكمة المعتزل فلويد مايويذر، التكفل بتكاليف جنازة جورج فلويد، الأميركي من أصول إفريقية، الذي قضى اختناقاً الأسبوع الماضي عندما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه حتى الموت، بحسب ما قال ليونارد اليربي الرئيس التنفيذي لشركة "مايويذر بروموشنز" أمس لشبكة "اي اس بي ان".

ووُجهت إلى الشرطي الأبيض ديريك شوفين تهمة القتل غير العمد، بعدما ألقى مع زملائه القبض على فلويد (46 عاما) في مينيابوليس وضغط بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق، من دون أن يكترث لمناجاته، وهو مكبّل ومثبت أرضا بأنه لا يستطيع التنفس.

وتحوّلت بعض تظاهرات الاحتجاج على قتل فلويد، إلى أعمال نهب وشغب، ما دفع العديد من السلطات المحلية لإعلان حظر تجول ليلي.

وأكد اليريبي أن عائلة فلويد قبلت عرض مايويذر جونيور لدفع تكاليف الجنازة، وتابع "سيغضب مني على الارجح لقول ذلك، لكن نعم سيدفع (مايويذر) بالتأكيد نفقات الجنازة".

واضاف اليربي أن مايويذر جونيور "قام بأمور مماثلة في السنوات العشرين الاخيرة"، معتبرا أن البطل العالم السابق في خمس فئات والمعتزل في 2017 برصيد مثالي بلغ 50-0، لم يكن يرغب بالحديث عن هذا الامر.

وأعلنت عائلة فلويد الاثنين انه سيوارى الثرى في هيوستن. وقال محامي العائلة بن كرامب خلال مؤتمر صحافي إنّه ستقام مراسم تأبين أخرى له في مناطق أخرى من البلاد.

وأوضح أنّ أول حفل تأبين للراحل سيقام عصر غد، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال) حيث قضى فلويد، ثم السبت في مسقط رأسه في كارولاينا الشمالية. أما عشيّة الجنازة في هيوستن بولاية تكساس حيث نشأ الراحل، فسيسجّى الجثمان لكي يتسنّى للجمهور إلقاء تحية الوداع عليه.

وأعلن الطبيب الشرعي الرسمي المسؤول عن تشريح جثة فلويد أن الأخير قضى "قتلا" بعدما أصيب بـ"سكتة قلبية" جراء "الضغط على عنقه" من قبل عناصر الشرطة وقد كان تحت تأثير مخدّر أفيوني قوي.

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