بالفيديو.. نجم الأهلي يكشف المستور في أزمة تركي آل الشيخ مع إدارة الخطيب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف قائد فريق الأهلي المصري حسام عاشور، عن سر الأزمة الأخيرة التي حدثت بين رئيس هيئة الترفية في السعودية تركي آل الشيخ، ومجلس إدارة النادي الأهلي، والتي تطورت مؤخراً بعد دخول آل الشيخ في مشادات كلامية مع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج الدين، على موقع التواصل الاجتماعي، وكانت سبباً في انتشار الآلاف التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مستقبل العلاقة بين آل الشيخ والأهلي.

وكان حسام عاشور قد قام بتسجيل فيديو منذ يومين شكر فيه المستشار تركي آل الشيخ بشكل شخصي مؤكداً حبه الكبير للنادي الأهلي وجمهوره، قبل أن يتأزم الموقف من جديد بين الطرفين وخاصة بعج التصريحات التي صدرت عن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وسرد حسام عاشور القائد التاريخي للنادي الأهلي القصة الكاملة خلال الفيديو حيث قال: "طلب مني النادي الأهلي الاعتزال وإقامة مباراة كبيرة تليق باسم حسام عاشور، والعمل في قناة الأهلي، والسفر للخارج لمعايشة إحدى الفرق الأوروبية للتدريب، وطلبت فترة للتفكير في العرض الذي يجبرني على الاعتزال وعمري 34 عام وقادر على العطاء موسمين أو ثلاثة”.

وأضاف: "تلقيت اتصال من مسؤول بالنادي الأهلي أكد لي أن المستشار تركي آل الشيخ سيتكفل به بمباراة الاعتزال مع فريق كبير وطلب مني التواصل معه لمعرفة كافة التفاصيل وبالفعل تواصلت مع مدير أعماله ثم مع آل الشيخ وتم الاتفاق على كافة التفاصيل وتم التوقيع بين الأطراف الثلاثة، وتبقى فقط رتوش أخيرة وهي رسالة شكر كان من المفترض مراجعتها من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي وتواصلت معهم وقالوا لي انهم في انتظار توقيع محمود الخطيب”.

وأضاف: "تفاجأت بعد ذلك بتعطيل غير مبرر وكان من الطبيعي أن تصل الرسالة خلال نصف ساعة ولكن وصل الأمر إلى 4 ساعات وتعللوا بسبب سفر الخطيب، ومرض حفيده، ولكن المتضرر الوحيد من هذا الموقف هو حسام عاشور، لماذا اتعرض للإهانة وليس لي دخل في أي شيء وفعلت كل ما طلب مني، تواجدت 16 عام في الفريق الأول بالنادي الأهلي لم افتعل أي مشكلة، لماذا يحدث كل هذا الأن".

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