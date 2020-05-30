سر غضب تركي آل الشيخ من إدارة الأهلي المصري

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشفت مصادر وثيقة الصلة بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سر غضبه من إدارة النادي الأهلي المصري، وتغرايداته المتلاحقة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهجومه على مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ودون آل الشيخ اخيراً قائلاً: "إذا كان القرار بيد إدارة لا تريد مصلحة النادي وتعطل أي شيء يصب في مصلحة النادي، صبرت عليها كثيرًا بس واضح أنهم لن يتغيروا".

واضاف: "الحمد لله امتلك ناديا في أوروبا، والباب الذي تأتي منه الرياح سأغلقه وأرتاح، حتى يأتي رجال يقدروا الرجال".

وارجعت المصادر هذا الخلاف إلى قيام تركي آل الشيخ بالاتفاق مع المدافع الدولي، أحمد حجازي، للانضمام إلى النادي الأهلي مقابل حصول اللاعب على راتب سنوي 35 مليون جنيه مصري، "مليوني دولار أميركي"، يتحملهم بالكامل.

لكن موقف الوزير السعودي قُوبل بعكس التوقعات من جانب مسؤولي الأهلي، اذ رفض رئيس النادي محمود الخطيب، التعاقد مع أحمد حجازي بهذا المبلغ الكبير، خوفاً من عدم إثارة نجوم الفريق والمطالبة برفع سقف رواتبهم.

وغضب "آل الشيخ"، من موقف الخطيب، بعد أن أتم الاتفاق كاملاً مع اللاعب أحمد حجازي ولم يعد متبقياً سوى توقيع العقود، ليصبح حجازي لاعبا في صفوف الأهلي المصري رسمياً، وهو ما اعتبره آل الشيخ قراراً صادما له، ومحاولة من جانب إدارة الأهلي لإجهاض أي عمل يقوم به لخدمة النادي وتقوية صفوفه في الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news