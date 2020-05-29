بالفيديو.. ظهور مفاجئ للمصري حسام عاشور ورسالة لتركي آل الشيخ

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تفاجأ جمهور الأهلي المصري برسالة فيديو من قائد الفريق حسام عاشور، على عكس ما هو متعارف عليه داخل القلعة الحمراء بعدم ظهور اللاعبين في وسائل الإعلام، ووجه خلالها الشكر إلى رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، بعد ساعات قليلة من منشور الأخير على حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" الذي جدد فيه خلافه مع إدارة النادي الأهلي.

وقال حسام عاشور: “أوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على جهوده معي في الفترة الماضية وأبو ناصر قطع معي شوطا كبيرا جدا وهو راجل يحب الأهلي جدا ويقدره جدا ويحب جمهور الأهلي، ويريد أن يعمل حاجة وأنا اقتربت منه في الفترة الماضية وهو راجل محترم ويريد خدمة الأهلي بأي طريقة ومحدش يختلف عليه وأنا بشكر”.

وكان تركي آل الشيخ قد عرض على مجلس إدارة النادي الأهلي إقامة مباراة اعتزال لحسام عاشور في نهاية الموسم الجاري مع فريق عالمي على أن يحصل قائد الفريق على جميع الأرباح العائدة منها كنوع من العرفان والتقدير لجهوده خلال الفترة الماضية مع القلعة الحمراء.

ودخل حسام عاشور في خلاف سابق مع مجلس إدارة النادي الأهلي منذ فترة بعد أن طلب منه النادي الاعتزال وعدم التجديد له، ولازال يبحث العرض الذي قدمه له النادي بإقامة مباراة اعتزال في نهاية الموسم في حين لا يزال اللاعب يريد البقاء في الملاعب لموسمين جديدين.

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