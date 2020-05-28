بالفيديو.. شجار عنيف لتايسون في أول ظهور له بعد العودة إلى الملاكمة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

دخل بطل الملاكمة الشهير، الأميركي مايك تايسون في شجار جماعي عنيف، في أول ظهور له على الحلبة، بعد إعلانه عودته من جديد، وذلك خلال حضوره بطولة للمصارعة العالمية الترفيهية للمحترفين. وكان مايك تايسون البالغ من العمر 53 عاما، قد أعلن عودته إلى الحلبة لخوض نزالات استعراضية من ثلاث أو أربع جولات لأغراض خيرية، وذلك بعد أن كان قد أنهى مسيرته الاحترافية عام 2005، وحقق خلال مشواره 50 انتصاراً، مقابل ست هزائم.

ودخل تايسون الحلبة برفقة بطل اتحاد "يو أف سي" للفنون القتالية المختلطة (أم أم أيه) السابق، فيتور بلفورد، وهنري سيهودو، ورشاد إيفانز. وبعد حوار استعراضي مع الأمريكي كريس جيريكو، نجم المصارعة العالمية الترفيهية (دبيو دبيو اي)، قام تايسون بتمزيق قميصه، وقام بدفع المصارع الكندي الأصل، لينشب شجار جماعي ضخم على حلبة المصارعة، وهو جزء من تقاليد هذه الرياضة.

يذكر أن مايك تايسون هو أصغر بطل للوزن الثقيل في تاريخ رياضة الملاكمة، بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986، وكان عمره 20 عاما، وهو أول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.

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