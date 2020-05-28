الشائعات تطارد "طبيب الغلابة" بعد حصوله على عضوية نادي الزمالك

المصدر: سيد مصطفى - دبي

لاحقت الشائعات الدكتور المصري، محمد مشالي المقلب بـ "طبيب الغلابة"، منذ حصوله على العضوية الفخرية لنادي الزمالك منتصف الشهر الجاري، تقديرًا للمجهودات التي يبذلها في خدمة الشعب المصري في مجال عمله، وانتمائه إلى قلعة البيضاء.

ومنذ ذلك الحين والشائعات تطارد طبيب الغلابة، اذ تم الإعلان عن وفاته أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وأكد نجل طبيب الغلابة، المهندس وليد مشالي في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" أن والده يتمتع بصحة جيدة، ويمارس حياته بشكل طبيعي، ولا صحة لما تردد من شائعات وفاته.

وأشار خلال تصريحاته للصحيفة المصرية، أن الأسرة تلقت خلال الفترة الماضية عشرات الاتصالات من الأهل والاقارب والأصدقاء للاستفسار عن حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة والده، متسائلا عن الاستفادة التي تعود على مروج هذه الشائعات.

وطالب نجل طبيب الغلابة مروجي الشائعات باحترام خصوصية الدكتور محمد مشالي وأسرته، وعدم الزج باسمه في أي شائعات من أجل الحصول على تفاعل عدد كبير من المتابعين.

وكشف مقربون من أسرة الطبيب أنه عاد إلى منزله مساء أمس بعد انتهائه من الكشف على المرضى المترددين على عيادتيه بقريتي شبشير الحصة، ومحلة روح مركز طنطا، في وسط الدلتا ويتمتع بصحة جيدة، مؤكدين أنه يمارس حياته بصورة طبيعية.

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