حارس إنجليزي مصدوم بعد إصابته بفيروس كورونا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

كشف حارس نادي بورنموث الإنجليزي لكرة القدم، آرون رامسدايل، أمس، أنه صُدم لدى اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، معتبراً أن الأمر كان «مخيفاً ومثيراً للقلق»، رغم تأكيده أنه لا يعاني عوارض. وتم تسجيل ثماني حالات إصابة بعد جولتين من الفحوص التي أجرتها رابطة الدوري الممتاز لمختلف الفرق، ضمن الاستعدادات لاستئناف محتمل لمنافسات الدوري في يونيو.

وقال رامسدايل لصحيفة «ذي صن»: «كان الأمر صدمة بلا شك. لم أخالط أحداً (في الفترة الماضية)، لكنني الآن مصاب». وتابع «لا تظهر عليّ أي عوارض، لذا التقاط شخص شاب وفي صحة جيدة للعدوى، هو أمر مخيف ومثير للقلق».

وجاءت نتيجة الفحص الذي خضع له رامسدايل في الجولة الأولى سلبية، لكن نتيجة الثاني كانت مغايرة. ورجح الحارس أن يكون التقط العدوى خلال زيارته متجراً للمواد الغذائية بغرض التبضع.

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