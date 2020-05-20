بالفيديو.. محمد صلاح ومكة في بث مباشر للحديث عن مشوار "هداف ليفربول"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاجأ هداف فريق ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، جمهوره ببث مباشر واجتماع عن بعد مع مجموعة من الأطفال المصريين تحدث فيه عن مسيرته الكروية منذ أن بدأ بنادي المقاولون العرب حتى وصوله إلى ليفربول، وظهرت خلال البث المباشر ”مكة" ابنة محمد صلاح وكانت بينهما بعض المداخلات الجانبية الطريفة.

وكان محمد صلاح قد ظهر كثيراً خلال الفترة الأخيرة بالحجر المنزلي وكشف خلال هذا الظهور عن عادات رمضان معه إضافة إلى القيام بإعلانات مصرية ومتابعة المسلسلات واختتم ذلك بالتدريب على دراجة هوائية خارج المنزل.

وكشف محمد صلاح خلال بث مباشر الذي نظمته شركة فودافون للإتصالات في مصر مع مجموعة من الأطفال يلعبون كرة القدم تحت 11 عام عن أصعب مباراة لعبها في مشواره الكروي وقال: "أصعب مباراة لعبتها في حياتي كانت ضد الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018، صعوبة المباراة كانت بسبب ضرورة الفوز للتأهل لكأس العالم بعد غياب منتخب مصر عنه لمدة 28 سنة وفي حضور أكثر من 70 ألف مشجعا".

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة هدافي فريق ليفربول للعام الثالث على التوالي، منذ أن انضم إلى الفريق قادماً من روما الإيطالي حتى أصبح واحداً من أفضل خمسة لاعبين في العالم بعد تألقه بشكل كبير مع فريقه. وعن سر احتفاله بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا قال محمد صلاح: "ابنتي مكة طلبت مني الاحتفال بهذه الطريقة إذا سجلت هدفا في المباراة”.

وخلال اللقاء، خطفت "مكة" الأنظار بمواقف عفوية خلال تواجدها مع والدها، ومنها بمجرد بدء المحادثة الجماعية، وجهت "مكة" التحية للجميع باللغة الإنجليزية، قائلة "هالو"، ليعلق والدها على حديثها برقة، بترديد التحية مرة آخرى بطريقة مشابة لها.

كما قامت مكة بالإجابة عن أول سؤال لمحمد صلاح حيث أنه وبمجرد توجيه أحد الأطفال أول سؤال لـ "مو صلاح"، حول حب "مكة"، للعب كرة القدم مثله، تسارع هي بالإجابة باللغة العربية مؤكدة "أه"، كما مازح النجم المصري محمد صلاح ابنته قائلاً "مش عارف قيمتي والله"

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