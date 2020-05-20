خالد الغندور يكشف المبلغ الذي رفضه نجل مرتضى منصور للظهور في "رامز مجنون رسمي"

المصدر: خالد صديق - دبي

انتقد لاعب وكابتن فريق الزمالك السابق، ومقدم برنامج "زملكاوي" في قناة نادي الزمالك، خالد الغندور، ظهور مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قنوات "إم بي سي".

وأكد الغندور خلال تقديم برنامجه مساء أمس أن سيد عبد الحفيظ قد يترك منصبه عقب ظهوره في "رامز مجنون رسمي"، مشيراً إلى أن عبد الحفيظ فضل الفلوس على اسم ومكانة النادي الأهلي.

وكشف خالد الغندور ان فريق إعداد البرنامج حاول الحصول على موافقة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور للظهور في "رامز مجنون رسمي" لكنه رفض، مؤكدا أن نجل مرتضى منصور رفض 600 ألف جنية وصمم على عدم الظهور، وأن إدارة البرنامج كانوا على استعدادا لدفع مبلغ اكبر لأمير مرتضى منصور لكنه رفض.

وأكد الغندور انه يعرف العبارات التي قالها سيد عبد الحفيظ في حقه تعليقا على صورته خلال البرنامج، والتي لم تعرض بعد ان قام مخرج البرنامج بمنع اذاعتها.

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