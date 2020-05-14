الشرطة تقتحم استاد المريخ السوداني بسبب "الإفطار" ولعبة "لودو"

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قام أفراد من قوات الشرطة السودانية، باقتحام استاد المريخ بسبب وجود تجمع لأشخاص دون الحصول على إذن، وذلك في دار النادي الملحق بالاستاد. وتفرض الحكومة السودانية حظرا عاما على التنقل والتجمعات، إلا في حال الحصول على إذن بذلك، ويأتي ذلك ضمن الاجراءات المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت الاصابات في السودان حتى أمس 1818 حالة. وكان رواد النادي نظمواً إفطاراً رمضانياً، وقاموا بممارسة لعبة "لودو".

وذكر موقع "كورة سودانية" أنه مع اقتحام قوات الشرطة لدار النادي، تسبب ذلك في حالة من الاضطراب، ليقوم عدد من المتواجدين بالجري هرباً من تلقي الغرامة المالية، ولتفادي عقوبة السجن، بسبب كسر قيود الحجر الصحي.

وقال عضو مجلس ادارة نادي المريخ، علي أسد، الذي كان متواجداً لحظة اقتحام الشرطة لدار النادي، إن هنالك ما يقارب 20 من عمال النادي كانوا ينظمون إفطارهم بشكل سنوي، ويحضره عدد ليس بالقليل من عشاق النادي وبعض من عابري السبيل، وأن هنالك وعي بضرورة التباعد مع مخاطر كورونا، مشددا على أنهم ملتزمون بتقليص التواجد في ساعات الحظر، تبعاً للقانون وتطبيقاً له.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news