بالفيديو.. مسؤول في الأهلي يُغضب الزملكاوية بتصريح “مستفز”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أثار عضو مجلس إدارة النادى الأهلى خالد مرتجى، الجدل وغضب الزملكاوية بتصريح مستفز قاله خلال تواجده ضيفاً في أحد البرامج الرياضية عن الأهلي والزمالك والجمهور بشكل عام، وتحدث مرتجى عن الكثير من الأمور التي تخص النادي الأهلي ولكن الجمهور وقف عند هذه الجملة التي علق عليها أيضاً عدد من الممثلين والرياضيين الزملكاوية.

وخلال تواجد خالد مرتجى في برنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1 ": "بدايتى في العمل داخل النادى الأهلى كانت مع محمود الخطيب وأنا تربيت في النادى وأبويا اتعرف على أمى في النادى، المنافسة بين الفريق مرتجى والكابتن صالح سليم كانت على حب النادى الأهلى".

وأضاف مرتجى في حواره: “ إن الفطرة الطبيعية لأى إنسان هو أن يولد أهلاوياً وأما أن ربنا يكرمه ويبقى أهلاوياً أو يشجع أي فريق أخر بعد ذلك”.

ولاقى التصريح الكثير من الجدل في الشارع المصري ولم يمر مرور الكرام على السيناريست المصري مدحت العدل، حيث حرص على الرد ولكن بدون تجريح وقال في تغريدة رسمية على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “يا أصدقائي خالد مرتجي صديقي وعندما قال يولد الإنسان بفطرته أهلاوياً كان يقولها علي سبيل الدعابة ..مستحيل يبقي دا قصده ..دا راجل محترم جدااا وفي غاية العقل”.

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