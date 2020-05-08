بالفيديو.. “الجزار” طارق حامد يربي “رامز مجنون رسمي" بـ “علقة سخنة”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ظهر لاعب الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد، بعصبية شديدة أثناء تواجده ضيفاً في برنامج “رامز مجنون رسمي” عندما حل عليه في أولى حلقات لاعبي الزمالك بعد عرض 3 حلقات للاعبي الأهلي من قبل، وهو ما دفع رامز جلال مقدم البرنامج إلى تقليل وقت المقالب كما لم يجرؤ رامز جلال من إخراج الثعبان، وهو أحد المقالب التي ينفذها رامز جلال مع ضيوفه، إضافة إلى مقلب السلالم في نهاية الحلقة.

وظهر طارق حامد بشكل هادئ في البداية قبل أن يتحول تدريجياً ويظهر بعصبية شديدة وأكد أنه سيكسر الكرسي المتواجد عليه، وبمجرد أن نزل من الكرسي اتجه بأقصى سرعته إلى رامز جلال ولكنه وقع في بركة المياه ثم قام وسحب رامز جلال واعتدى عليه بالضرب القوي قبل أن ينهي الحلقة بشكل هادئ مرة أخرى.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقع فيها رامز جلال بالبركة بعدما فعلها حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي ولكن الأخير كان أكثر هدوءً طوال الحلقة، وخلال الحلقة أكد لاعب الزمالك سعادته بشهرته بين لاعبي الكرة في مصر ولقب "الجزار" نظراً لرجولته في اللعب.

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