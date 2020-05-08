بالفيديو.. لاعب الزمالك السابق "فوت" لفريقه.. ردود فعل غاضبة في المحلة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال القوية على حلقة مدرب منتخب مصر السابق في كأس العالم روسيا 2018 أسامة نبيه، والذي أكد فيها أنه تعاطف مع فريق السابق الزمالك عندما كان يلعب مع فريق غزل المحلة وكانت مباراة في قبل نهائي كأس مصر ورفض فيها تسجيل أي هدف في المباراة رغم انه اتيحت له عدد من الفرص السهلة.

وكان أسامه نبيه ضمن صفوف الكادر الفني للمنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018 مع المدير الفني الأرجنتيني كوبر، وقال اللاعب خلال البرنامج: “لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي كأس مصر وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، واتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض، خاصة وأنني كنت بعد هذه المباراة سأعود إلى الزمالك، كان فريق غزل المحلة في هذا التوقيت قوي جدا ويضم مجموعة رائعة ولعب بطولة إفريقيا وأضاع الدوري على الأهلي بالتعادل معه ليتوج الإسماعيلي باللقب، غادرت الزمالك مرتين ولكن هذه المرة في المحلة كانت الأصبع”.

وقال عزو أن إدارة النادي تتشاور وتبحث كيفية الرد التصريحات وتدرس تقديم شكوي لاتحاد الكرة والمطالبة بتعويض مالي ورد كل المستحقات المالية التي تقاضاها اسامه نبيه خلال فترة تعاقده مع الغزل، وتابع: “إصابني الزهول مما قاله اسامه نبيه وأنه كلام لا يليق أن يخرج من مدرب منتخب مصر وأن هناك غضب عارم في المحلة من جانب الجماهير بسبب هذه التصريحات”.

وعن وجود أي أزمة مع نادي الزمالك أكد مدير الكرة أن نادي الزمالك بعيد كل البعد عن هذه المشكلة وان نادي الغزل يكن كل الاحترام للزمالك والقائمين عليه.

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