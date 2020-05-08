بالفيديو.. نجم الزمالك ومدرب المنتخب المصري في كأس العالم “يشعل الغضب” بتصريح خطير

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أشعل مدرب منتخب مصر في كأس العالم ونجم الزمالك السابق أسامه نبيه، الغضب في الشارع الرياضي المصري وخاصة جمهور فريق المحلة المصري عندما تحدث خلال لقاء تلفزيوني عن مباراة سابقة مع فريق المحلة أمام فريقه الزمالك بالدور نصف النهائي لكأس مصر في إحدى المواسم التي كان معاراً فيها لزعيم الفلاحين فريق غزل المحلة.

وكان أسامه نبيه هو المدرب العام للمنتخب المصري في كأس العالم روسيا 2018 مع المدير الفني الأرجنتيني كوبر، وخلال هذه الفترة كانت قد حدثت مشكلة شهيرة بين المدرب ولاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق حسام غالي.

وقال أسامه نبيه في قناة “أون تايم سبورتس” المصرية: “لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي كأس مصر وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، واتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض، خاصة وأنني كنت بعد هذه المباراة سأعود إلى الزمالك، كان فريق غزل المحلة في هذا التوقيت قوي جدا ويضم مجموعة رائعة ولعب بطولة إفريقيا وأضاع الدوري على الأهلي بالتعادل معه ليتوج الإسماعيلي باللقب، غادرت الزمالك مرتين ولكن هذه المرة في المحلة كانت الأصبع”.

وعقب التصريح التلفزيوني الذي شكك في نزاهة لاعب بحجم أحد هدافي نادي الزمالك السابقين طالب جمهور ولاعبين سابقين بمقاضاة اللاعب المصري الذي مثل غزل المحلة في ذلك الموسم، وتعدب الجمهور من أن يخرج هذا التصريح من مدرب منتخب مصر في كأس العالم.

واستنكر المشرف على فريق الكرة وعضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة حسام عزو، في تصريحات صحافية ما قاله لاعب الفريق السابق وقال:"إحنا مش نادي صغير عشان يتقال في حقنا الكلام ده، بالكتير خلال 48 ساعة هنكون أعلنا موقفنا مما قيل ومجلس الإدارة سيجهز كافة المستندات لذلك“.

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