بالفيديو.. عدو محمد صلاح في ليفربول يخسر أمام امرأة

دخل لاعب ليفربول جيمس ميلنر في منافسة أمام العداءة البريطانية الأسرع ديانا آشر سميث في تحدي السرعة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال فترة العزل المنزلي.

وكان اللاعب قد أثار الجمهور المصري والعربي في إحدى مباريات ليفربول الموسم الماضي عندما رفض رد الجميل للنجم المصرى محمد صلاح، وذلك خلال انتصار الريدز على كارديف سيتى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى أقيم بينهما فى الجولة الـ 34 من الدورى الإنجليزى.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية رفض ميلنر اعطاء الكرة لمحمد صلاح لتسديد ركلة الجزاء، وكان محمد صلاح يرغب فى تسديد الركلة لاحراز الهدف والانفراد بصدارة هدافى الدورى الإنجليزي، وكان النجم المصرى محمد صلاح قد أهدى جائزة أفضل لاعب فى لقاء ليفربول وبورنموث فى الدورى الإنجليزي إلى ميلنر والتى سجل خلالها الفرعون 3 أهداف "هاتريك"، وبعد هذا الموقف هاجمت الجماهير اللاعب الإنجليزي ووصفته بأنه عدو محمد صلاح في الفريق الإنجليزي.

وتعد العداءة سميث، التي أطلقت "تحدي السرعة"، أسرع إمرأة بريطانية في التاريخ المسجل، وقد تم إدراجها في قائمة “قائمة القوة” باعتبارها واحدة من أكثر الأشخاص نفوذا في المملكة المتحدة من منطقة الكاريبي الإفريقية.

ونشر اللاعب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فيديو أعلن من خلاله تحدي السرعة مع العداءة البريطانية، ديانا آشر سميث، معلقاً: “وحش التحدي الذي وضعته أسرع إمرأة في بريطانيا على الإطلاق ديانا آشرسميث، 165 تمرينا في 45 ثانية بالنسبة لي، وكانت هذه ضربة قوية".

وخسر ميلنر التحدي أمام العداءة الأسرع حيث لم ينجح في الاقتراب من رقم أرثر البريطانية البالغة 24 عاما التي أدت 174 تمرينا للعدو خلال الزمن نفسه.

