بيان صحافي غاضب من ليفربول ضد "العمدة"

رد نادي ليفربول الإنجليزي في بيان رسمي، على التصريحات التي أدلى بها عمدة ليفربول، جو أندرسون، بشأن مصير الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي طالب فيها رابطة "البريميرليغ" بإلغاء الموسم، لأنه لن يكون من الممكن منع جماهير "الريدز" من الاحتشاد للاحتفال بالفوز بلقب الدوري في حال عودة المسابقة.

وقال ليفربول في البيان: "كنادٍ، نعبر عن خيبة أملنا من التعليقات المنسوبة إلى رئيس البلدية (العمدة) جو أندرسون، في مقابلة إعلامية تم نشرها ووردفيها أنه يجب إلغاء الموسم لأن المشجعين لن يحترموا القواعد الصحية".

وأضاف: "وبالإضافة إلى عدم وجود أدلة لدعم مثل هذه المزاعم، فإننا نشير أيضا إلى المناقشات الأخيرة مع أندرسون فيما يتعلق بإمكانية اللعب خلف أبواب مغلقة، والتي اتفقنا فيها على أنه من المهم أن يواصل أصحاب الشأن في جميع أنحاء المدينة المشاركة والعمل بشكل تعاوني".

وأضاف بيان النادي: "في الأسابيع الأخيرة، تواصلنا مع مجموعات المشجعين التي أبلغتنا بتصميمها على احترام تدابير التباعد الاجتماعي، وفي حالة الإعلان عن استئناف كرة القدم، سنستمر في العمل معهم بما يتماشى مع رغبتنا الجماعية في تحقيق هذا الهدف الحاسم".

وأوضح "الريدز": "كجزء من عملياتنا المستمرة، نحن على اتصال منتظم مع رئيس البلدية ومكتبه، ونأمل أن تستمر هذه المحادثات".

واختتم ليفربول: "يظل تركيزنا الأساسي على الاستجابة للأزمة الإنسانية وتوفير الدعم المستمر لمختلف المؤسسات الصحية الوطنية وهؤلاء الذين التي يعانون من نقص في الغذاء والمتضررين من العزل الاجتماعي".

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