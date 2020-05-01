عمدة ليفربول يشعل أزمة بالدوري الإنجليزي.. والنادي يرد بقوة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أشعل عمدة مدينة ليفربول الإنجليزية جو أندرسون أزمة لدى عشاق الريدز بعدما دعا إلى إلغاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بسبب تتفشي فيروس كورونا المستجد، معللاً بذلك الوضع الهزلي حال استمرار الدوري خارج الملعب من تجمع الجماهير.

وأعتقد عمدة ليفربول أنه حتى في حال اتخاذ إجراءات أمان واسعة واللعب بدون جمهور غير قابلة للتطبيق وقال: “حتى لو كانت خلف أبواب مغلقة ، سيكون هناك عدة آلاف من الأشخاص الذين سيظهرون خارج ملعب أنفيلد، ليس هناك الكثير من الناس الذين سيحترمون ما نقوله ويبقون بعيدًا عن الأرض ، سيأتي الكثير من الناس للاحتفال لذا أعتقد أنه امر سيء، أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية على الشرطة أن تبقي الناس بعيدًا عن بعضهم البعض وتحافظ على التباعد الاجتماعي إذا كانوا سيحتفلون خارج أنفيلد ، سيكون ذلك هزليًا.

وتابع عمدة ليفربول أندرسون: أعتقد أن أفضل شيء يمكن فعله هو إنهاء الموسم بالفعل، الأمر لا يتعلق فقط بليفربول لقد فازوا بوضوح بالدوري،، إنهم يستحقون ذلك ، يجب أن يتوجوا أبطال الدوري، ،خلاصة القول هي أن الأمر يتعلق بالصحة والسلامة وحياة الناس وأعتقد أن كرة القدم يجب أن تأتي في المرتبة الثانية فيما يتعلق بالاختيار هنا”.

وتعليقاً على هذه التصريحات نشر نادي ليفربول بياناً رسمياً بياناً رسمياً رد فيها على تصريحات أندرسون، وجاء نص البيان على النحو التالي: "كناد، نشعر خيبة أمل من التعليقات المنسوبة إلى العمدة جو أندرسون في مقابلة إعلامية تم نشرها اليومـ بالإضافة إلى عدم وجود أدلة لدعم مثل هذه الادعاءات، فإننا نشير أيضًا إلى المناقشات الأخيرة مع العمدة أندرسون فيما يتعلق بإمكانية عودة المسابقات بدون جمهور، والتي خلصت إلى أنه من المهم أن يواصل أصحاب المصلحة الرئيسيون في جميع أنحاء المدينة المشاركة والعمل بشكل تعاوني".

وتابع: "في الأسابيع الأخيرة، عملنا مع مجموعات من المؤيدين التي أبلغتنا بتصميمهم على احترام تدابير التباعد الاجتماعي، وفي حالة الإعلان عن استئناف كرة القدم، سنستمر في العمل معهم ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين بما يتماشى مع رغبتنا الجماعية في تحقيق هذا الهدف الحاسم، كجزء من عملنا المستمر، نحن على اتصال منتظم مع رئيس البلدية ومكتبه ونأمل أن تستمر هذه المحادثات".

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