نادٍ خليجي يستحوذ على قلب العراقي "ميمي"

كشفت صحيفة "سبورت" السعودية أن لاعب بورتيمونينسي البرتغالي، والمنتخب العراقي مهند علي، الملقب بـ "ميمي"، أبدى رغبته في اللعب في صفوف الهلال في يوم ما.

ونقلت الصحيفة عن اللاعب العراقي الذي ظهر في بث مباشر على حسابه في (انستغرام) قائلاً: "أشجع الهلال وأتمنى لهم التوفيق.. سبب حبي له هو إني أشاهد بعض المباريات لهم وأشعر أنهم فريق أوروبي".

وأضاف: "ليست لدي أي مشكلة إذا تلقيت عرضًّا من الهلال لأني سأوافق لو كان العرض مناسبًّا لي. يعجبني في الهلال بافيتيمبي غوميز لأنه دائمًّا ما يسجل أهدافًّا".



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